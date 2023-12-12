سياسة | دولي

روسيا تقول إنها تعمل مع إيران على اتفاق كبير جديد.. وإنهما “قلقان بشأن الصراع في إسرائيل”

12 - ديسمبر - 2023

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موسكو: قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني، إن روسيا وإيران ستسارعان في العمل على اتفاق تجاري كبير جديد بين البلدين.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل بشأن الاتفاق المزمع الذي يأتي في ظل توطيد للعلاقات التجارية والسياسية والعلاقات الأخرى بين موسكو وطهران في مواجهة عقوبات اقتصادية غربية.

وذكرت الوزارة أن لافروف وحسين أمير عبد اللهيان أبديا قلقهما بشأن الصراع في إسرائيل، ودعيا إلى مساعدة إنسانية تقودها الأمم المتحدة.

(رويترز)

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  1. يقول مصطفي زكريا موسى:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 1:35 م

    ندعوا جميع الدول العربية والإسلامية إلى قط علاقتها كلياً مع الكيان الصهيوني

    رد

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