روسيا تقول إنها تعمل مع إيران على اتفاق كبير جديد.. وإنهما “قلقان بشأن الصراع في إسرائيل”

موسكو: قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني، إن روسيا وإيران ستسارعان في العمل على اتفاق تجاري كبير جديد بين البلدين.

ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل بشأن الاتفاق المزمع الذي يأتي في ظل توطيد للعلاقات التجارية والسياسية والعلاقات الأخرى بين موسكو وطهران في مواجهة عقوبات اقتصادية غربية.

🇮🇷🇷🇺 وقعت إيران وروسيا بيانا مشتركا يدعو إلى التحرك ضد العقوبات الدولية pic.twitter.com/2SLo7Sr949 — راصد الحروب (@Mousjrr) December 6, 2023

وذكرت الوزارة أن لافروف وحسين أمير عبد اللهيان أبديا قلقهما بشأن الصراع في إسرائيل، ودعيا إلى مساعدة إنسانية تقودها الأمم المتحدة.

(رويترز)