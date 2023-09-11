سياسة | دولي | روسيا

روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين فوق بيلغورود

منذ 57 دقيقة

فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود

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موسكو: أعلنت روسيا الاثنين أنّها أسقطت طائرتين أوكرانيّتين بلا طيّار فوق منطقة بيلغورود على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبّب ذلك في إصابات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام أنّ “أنظمة الدفاع الجوّي المُناوبة دمّرت طائرتين بلا طيّار فوق أراضي منطقة بيلغورود (الاثنين) نحو الساعة 01,20 بتوقيت موسكو (22,20 ت غ الأحد)”.

من جهته قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام إنّ “نظامنا الدفاعي عمل في منطقة ياكوفليفسكي الحضريّة: أسقِطت طائرتان بلا طيّار. لا يوجد ضحايا”، مضيفا أن الحطام سقط على طريق قرب مبنى سكني.

تقع منطقة بيلغورود في غرب روسيا على الحدود مع خاركيف على الجانب الأوكراني.

(أ ف ب)



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