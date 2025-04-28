روسيا تقول إن الاعتراف بضمها مناطق أوكرانية شرط “أساسي” لأي محادثات

موسكو: أكدت روسيا الاثنين، استعدادها لبدء محادثات سلام مع أوكرانيا من دون أي شروط مسبقة، بينما طالبت في الوقت نفسه بالاعتراف بضمها خمس مناطق أوكرانية من بينها القرم كشرط “أساسي” لأي محادثات سلام.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف لوسائل إعلام روسية: “أكد الجانب الروسي مرارا استعداده، كما فعل الرئيس (بوتين)، لبدء مفاوضات مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة”.

ومنذ سيطرتها على القرم في 2014 وإطلاق غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، باتت موسكو تحتل حوالى خُمس مساحة أوكرانيا.

في المقابل، وردا على سؤال حول وجود شروط مسبقة لروسيا من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات مع أوكرانيا، قال وزير الخارجية سيرغي لافروف لصحيفة “أو غلوبو” البرازيلية “الاعتراف الدولي بملكية روسيا للقرم وسيفستابول وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا أمر أساسي”.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب أوكرانيا، وإشادة موسكو، عندما قال إن المنطقة التي تحتلها روسيا منذ عام 2014 “خسرتها” كييف بالفعل. واتهم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعرقلة اتفاق محتمل مع موسكو عبر رفضه التنازل عن شبه الجزيرة.

(أ ف ب)