سياسة | دولي

روسيا تقول إن طائرة عسكرية تأثرت بأنظمة توجيه لمقاتلات التحالف في أجواء سوريا

منذ ساعة واحدة

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موسكو:  نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس عن الأدميرال أوليج غورينوف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا القول إن طائرة عسكرية روسية تعرضت “لأنظمة توجيه” لطائرات مقاتلة من طراز إف-16 تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خلال دورية روتينية فوق الحدود الجنوبية لسوريا.

وقال غورينوف إن طائرات إف-16 “أثرت” على الطائرة الروسية بأنظمة التوجيه لديها. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

كما وجه غورينوف اتهامات جديدة بأن طيارين تابعين للتحالف انتهكوا المجال الجوي السوري عدة مرات خلال اليوم الماضي.

وتدخلت روسيا في الحرب الأهلية السورية عام 2015، مما أدى إلى قلب الموازين لصالح رئيس النظام السوري بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين وسعت موسكو منشآتها العسكرية في البلاد بقاعدة جوية دائمة، كما أن لديها قاعدة بحرية هناك.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، ونفذت ضربات جوية في سوريا هذا العام.

(رويترز)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 20, 2023 الساعة 10:41 م

    هل يعني هذا أن المواجهة ستكون حتمية بين أمريكا وروسيا على أرض سوريا 🤔☹️🌏

    رد

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