سياسة | دولي | روسيا

روسيا.. تكريم فتى مسلم أنقذ 100 شخص أثناء هجوم موسكو- (فيديو)

27 - مارس - 2024

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موسكو: كرّم مسؤولون روس، الفتى المسلم إسلام خليلوف البالغ 15 عاما، بعد مساعدته أكثر من 100 شخص في الهروب خلال الهجوم على قاعة الحفلات بالعاصمة موسكو قبل أيام.
ومنحت مفوضة حقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا، الفتى المسلم “شهادة التفاني والرجولة والشجاعة الشخصية في مساعدة الضحايا”.
كما تم منح فتى آخر يبلغ 14 عاما الجائزة ذاتها لمساعدته في عمليات الإجلاء.

وفي السياق، منح رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، ومجلس مفتي روسيا، رافيل عين الدين، الفتى خليلوف وسام خدمة المسلمين في روسيا بسبب شجاعته وإنقاذه الناس.
ومن المزمع أن يتم تقليده الوسام خلال صلاة الجمعة 29 مارس/ آذار الحالي في الجامع المركزي بالعاصمة موسكو.
وكان خليلوف يعمل في القاعة أثناء وقوع الهجوم الإرهابي في 22 مارس الحالي، ليقوم بتوجيه أكثر من 100 شخص إلى ممر الخروج مباشرة، وضمان خروجهم من المبنى بسلام.
والاثنين، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 139، بينهم 3 أطفال، وإصابة 182 شخصا.
وأعلن تنظيم “الدولة” أن عناصره نفذوا الهجوم.

(الأناضول)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    مارس 27, 2024 الساعة 8:00 ص

    اذا تأملت مثل هذا المبنى(مجمع متاجر وترفيه ومطاعم) في مدن أوروبية تجد أكثر من 30 بالمائه من مرتاديه مسلمون يتسوقون ويرفهون أطفالهم حيث ملاعب وألعاب.

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  2. يقول علي:
    مارس 27, 2024 الساعة 8:38 ص

    برافو عليك. في عمر 15 ولديه ادراك اكثر من بايدن و ترامب وبوتين و كافة زعماء دول العربان ال 21

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