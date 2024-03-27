روسيا.. تكريم فتى مسلم أنقذ 100 شخص أثناء هجوم موسكو- (فيديو)

موسكو: كرّم مسؤولون روس، الفتى المسلم إسلام خليلوف البالغ 15 عاما، بعد مساعدته أكثر من 100 شخص في الهروب خلال الهجوم على قاعة الحفلات بالعاصمة موسكو قبل أيام.

ومنحت مفوضة حقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا، الفتى المسلم “شهادة التفاني والرجولة والشجاعة الشخصية في مساعدة الضحايا”.

كما تم منح فتى آخر يبلغ 14 عاما الجائزة ذاتها لمساعدته في عمليات الإجلاء.

وصف بالبطل الحقيقي.. الكرملين يكرم الفتى إسلام خليلوف على دوره في إجلاء نحو 100 شخص من قاعة "كروكوس سيتي هول" التي تعرضت لهجوم مسلح تبناه تنظيم الدولة اقرأ المزيد: https://t.co/kwH0tCbsJS pic.twitter.com/4MbfcnxUWI — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) March 25, 2024

وفي السياق، منح رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، ومجلس مفتي روسيا، رافيل عين الدين، الفتى خليلوف وسام خدمة المسلمين في روسيا بسبب شجاعته وإنقاذه الناس.

ومن المزمع أن يتم تقليده الوسام خلال صلاة الجمعة 29 مارس/ آذار الحالي في الجامع المركزي بالعاصمة موسكو.

وكان خليلوف يعمل في القاعة أثناء وقوع الهجوم الإرهابي في 22 مارس الحالي، ليقوم بتوجيه أكثر من 100 شخص إلى ممر الخروج مباشرة، وضمان خروجهم من المبنى بسلام.

والاثنين، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 139، بينهم 3 أطفال، وإصابة 182 شخصا.

وأعلن تنظيم “الدولة” أن عناصره نفذوا الهجوم.

🔴 اسلام خليلوف شاب روسي لا يتعدي عمرة ١٥ عام يعمل في قاعة كروكوس في موسكو قام بموقف بطولى عندما هاجم الارهابيين قاعد المسرح

⭕️ قام اسلام بتوجية الناس الي باب الخروج وقادهم اليه وانقذ اكثر من ١٠٠ شص مع كثافة النيران 👏👏👏 #الحرب_العالميه_الثالثه pic.twitter.com/kfQVOPJRL2 — دياب الشعيبي ♏💼🇪🇬 (@mrw_yby) March 24, 2024

(الأناضول)