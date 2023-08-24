سياسة | دولي | روسيا

روسيا تمدد احتجاز مراسل “وول ستريت جورنال” حتى 30 نوفمبر المقبل

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

موسكو: قررت محكمة روسية مرة أخرى تمديد الحبس الاحتياطي لمراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” في روسيا، الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، المحتجز بتهمة التجسس المزعوم، لمدة ثلاثة أشهر.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، (إف إس بي)، قد طلب تمديد الحبس الذي يستمر الآن حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بحسب محكمة موسكو.

واعتقل مراسل صحيفة “وول ستريت جورنال” في مارس/آذار الماضي. وكان قد تم تمديد فترة احتجازه حتى نهاية آب/أغسطس الجاري. وترفض الصحيفة وغيرشكوفيتش اتهامات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وذكرت وسائل إعلام في موسكو أنه تم عقد المرافعات مرة أخرى خلف الأبواب المغلقة. ولم تُعقد الجلسة علنا بسبب “الوثائق السرية” في القضية.

وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن غيرشكوفيتش. وكانت هناك تكهنات بأنه سيكون هناك تبادل للأسرى بين روسيا والولايات المتحدة، كما حدث في الماضي.

وتم اعتقال غيرشكوفيتش، البالغ من العمر 31 عاما، من قبل جهاز الأمن الفيدرالي في إيكاترينبرغ، وهي مدينة في جبال الأورال. وهو متهم بجمع معلومات سرية عن المجمع الصناعي العسكري الروسي لصالح وكالات أمريكية.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن غيرشكوفيتش كان يعمل بموجب اعتماد رسمي. وقامت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية بعد ذلك بسحب مراسليها من موسكو خشية الاضطهاد السياسي من قبل الدولة الروسية.

وفي حالة إدانته، يواجه غيرشكوفيتش، وهو مواطن أمريكي من أصول روسية، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

(د ب أ)

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

السفيرة الأمريكية لدى موسكو تلتقي المراسل جيرشكوفيتش في محبسه
3 - يوليو - 2023
الجيش الأمريكي يرسل مقاتلات إف-22 إلى الشرق الأوسط بسبب “النشاط المتزايد غير الآمن” للطائرات الروسية- (فيديو)
15 - يونيو - 2023
موسكو: حديث مجموعة السبع عن الترسانات النووية يهدف للضغط على روسيا والصين
23 - مايو - 2023
واشنطن ترفض تنديد موسكو باعتزام لندن تزويد كييف ذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب
23 - مارس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية