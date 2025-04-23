سياسة | دولي | روسيا

روسيا تمنع 21 نائبا بريطانيا من دخول أراضيها

منذ ساعة واحدة

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موسكو: أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء، منع 21 عضوا في البرلمان البريطاني من دخول البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن بريطانيا اتبعت سياسة “عدائية” ضد روسيا، وفرضت عقوبات عليها، وزودت أوكرانيا بالأسلحة.

وأوضحت أنه ردا على سياسة لندن تجاه روسيا، منعت الوزارة 21 برلمانيا بريطانيا من دخول البلاد، وأرفقت بالبيان قائمة بأسماء المعنيين.

وتضم قائمة العقوبات 6 أعضاء من مجلس اللوردات (الغرفة العليا في البرلمان)، و15 عضوا من مجلس العموم (الغرفة السفلى في البرلمان).

وجاء في البيان أن الجهود الرامية إلى توسيع قائمة العقوبات ستستمر.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

(الأناضول)

 

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