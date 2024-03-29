روسيا تندد بضربات إسرائيلية في سوريا

موسكو: قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إن موسكو تندد بالضربات الإسرائيلية على سوريا وتعدها انتهاكا صارخا لسيادة دمشق.

ونفذت إسرائيل أكثر هجماتها دموية منذ شهور على محافظة حلب في شمال سوريا في وقت مبكر من اليوم وقالت إنها قتلت قياديا بارزا في جماعة حزب الله بلبنان، في تكثيف لحملتها على الجماعات المتحالفة مع إيران بالتوازي مع حربها في قطاع غزة.

وقالت زاخاروفا إن هذه الأفعال “تنبئ بعواقب شديدة الخطورة” في ضوء التصعيد الحاد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وخلفت الغارات الجوية الإسرائيلية فجر الجمعة، 42 قتيلا بعد أن استهدفت مواقع عدة قرب حلب في شمال سوريا، في حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: “مقتل 42: 36 من قوات النظام و6 من حزب الله اللبناني، جراء الضربات الإسرائيلية التي طالت مستودعاً للصواريخ للحزب ويقع بالقرب منه مركز للتدريب” في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي.

(وكالات)