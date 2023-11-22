روسيا تنشر صاروخا نوويا جديدا جنوب غرب موسكو

قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن موسكو نشرت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز “يارس” في قاعدة كوزلسكي في منطقة كالوجا جنوب غرب موسكو.

وتصف روسيا الصاروخ يارس، الذي تم تطويره في الألفينيات وقادر على حمل رؤوس نووية حرارية متعددة، بأنه أحد الأسلحة النووية القادرة على اختراق الدرع الصاروخي الذي تمتلكه الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن فوج كوزلسكي العسكري حيث جرى تحميل الصاروخ الجديد في صومعة إطلاق تحت الأرض هو الفوج الأول في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الذي يبدأ التحديث إلى صواريخ يارس في صوامع تحت الأرض.

ونُشرت الصواريخ في بادئ الأمر في أفواج عسكرية أخرى في نسخة متنقلة.

(رويترز)