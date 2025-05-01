روسيا تنظم نسختها المضادة لـ”يوروفيجن” في أيلول

المتسابقة الروسية خلال حفل افتتاح مسابقة الأغنية الأوروبية 2021 في روتردام، هولندا 16 مايو 2021. رويترز

موسكو: تقام مسابقة “إنترفيجن” الموسيقية، التي بدأت روسيا بتنظيمها بعد استبعادها من مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” بسبب هجومها في أوكرانيا، في موسكو في 20 أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلن المنظمون.

وقد نُظمت مسابقة بهذا الاسم في العهد السوفياتي بمشاركة دول حليفة للاتحاد السوفياتي. لكن منذ انهيار الاتحاد، بذلت روسيا محاولات عدة لإحياء هذا الحدث.

أعيد تنظيم هذه المسابقة الموسيقية البديلة، والتي تسمى باللغة الروسية “إنترفيدينييه”، في شباط/فبراير، بموجب مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين.

ويهدف الحدث إلى أن يصبح “أحد الأحداث الرئيسية والواسعة النطاق على الساحة الموسيقية العالمية”، مع “الاحترام المتبادل للهوية الوطنية وتقاليد البلدان المشاركة”، وفق ما أعلن المنظمون على قناة المسابقة على تلغرام.

وبحسب موقع المسابقة الإلكتروني، فقد أكدت نحو عشرين دولة مشاركتها، بما يشمل حلفاء تقليديين (بيلاروس وأرمينيا وكازاخستان) وشركاء لروسيا (الصين والهند والبرازيل وإيران) ودول أخرى مثل المملكة العربية السعودية ومصر والمكسيك وتايلاند.

ونُظمت مسابقة “إنترفيجن” الغنائية في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، بشكل أساسي مع دول الكتلة الشرقية، بما في ذلك بولندا وتشيكوسلوفاكيا. لكن بلداناً أخرى شاركت أيضاً.

منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، بث التلفزيون الروسي برامج عدة تحمل الاسم نفسه على نطاق أصغر.

وفي عام 2014، أعلنت روسيا عن نيتها إحياء المسابقة، ما تأخر تحقيقه سنوات.

وشاركت روسيا في مسابقة الأغنية الأوروبية من عام 1994 إلى عام 2021، وأرسلت إليها بعضاً من أكبر نجومها. وفازت بالجائزة في عام 2008 مع ديما بيلان وأغنية “بيليف”. ثم استضافت موسكو المسابقة على ملعبها الأولمبي في عام 2009.

وحُظرت مشاركة روسيا في مسابقة الأغنية الأوروبية عام 2022 بعد غزوها أوكرانيا.

وانتقد المسؤولون الروس المسابقة الأوروبية مراراً، خصوصاً مشاركة المغني النمساوي المتشبه بالنساء كونشيتا ورست، الفائز بالمسابقة في عام 2014.

(أ ف ب)