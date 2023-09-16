سياسة | دولي | روسيا

روسيا تنفي استعادة أوكرانيا قرية أندرييفكا قرب باخموت

منذ 54 دقيقة

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نفت روسيا اليوم السبت صحة ما أعلنته كييف عن استعادة السيطرة على قرية أندرييفكا المدمرة في شرق أوكرانيا، وهي نقطة انطلاق على الطريق إلى بلدة باخموت.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إفادة يومية “لم يتخل العدو عن خططه للاستيلاء على مدينة أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية وواصل عملياته الهجومية… في محاولة فاشلة لطرد القوات الروسية من المركزين السكانيين كليشتشيوفكا وأندرييفكا”.

تقع أندرييفكا جنوبي باخموت المدمرة إلى حد كبير التي كانت هناك دلالة رمزية كبيرة لفوز روسيا بها في مايو أيار بعد أعنف وأطول معركة منذ بدء غزو موسكو واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أمس الجمعة أن القوات حققت “نجاحا جزئيا” بالقرب من قرية كليشتشيوفكا إلى الجنوب من باخموت أيضا.

ولم يتسن التحقق من التقارير من ساحات القتال.

(رويترز)

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