روسيا تنفي عزم فاغنر تزويد حزب الله بمنظومة دفاع جوي متطورة

موسكو: نفى الكرملين اليوم الجمعة، تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال، قال إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة، تعتزم تزويد حزب الله اللبناني بمعدات دفاع جوي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن فاغنر “بحكم الأمر الواقع” غير موجودة، وبالتالي فمثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قالت إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من احتمال حصول حزب الله على نظام دفاع جوي من مجموعة فاغنر الروسية.

وكشفت الصحيفة القريبة من الاستخبارات الأمريكية، أن الولايات المتحدة تراقب المحادثات بين الجماعات بشأن نظام SA-22 بانتسير، بينما يواصل حزب الله إطلاق النار على إسرائيل.

وبحسب ما ورد، يشعر مسؤولو المخابرات الأمريكيون بالقلق من أن مجموعة فاغنر يمكن أن تزود حزب الله بنظام دفاع جوي متقدم، حيث تواصل الجماعة القريبة من إيران إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل.

ومنظومة SA-22، المعروفة أيضا باسم بانتسير، هي بطارية دفاع جوي قصيرة المدى محمولة على شاحنة قادرة على إسقاط الطائرات والمروحيات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.