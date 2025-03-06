روسيا تهاجم تصريحات ماكرون حول الردع النووي وتعتبرها “تهديدًا” و”انفصالاً عن الواقع”- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: انتقدت روسيا بشدة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أدلى بها الأربعاء، والتي أعلن فيها عزمه “فتح نقاش إستراتيجي” حول وضع أوروبا تحت حماية الردع النووي الفرنسي، محذرًا من التهديد الروسي.

ووصفت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات ماكرون بأنها “منفصلة تمامًا عن الواقع ومتناقضة”.

وأضافت في تصريح رسمي: “كل يوم يُصدر (ماكرون) تصريحات جديدة تتناقض مع سابقتها، وسيضطر في النهاية للاعتذار لمواطنيه لأنه ضللهم”.

وسخرت زاخاروفا من موقف ماكرون، وشبهته بشخصية “أولي لوكويي” من قصة خيالية دنماركية للأطفال، والذي يحمل مظلتين سحريتين، في إشارة إلى النقاش الذي فتحه الرئيس الفرنسي حول المظلة النووية.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي، إن خطاب ماكرون كان “صداميًا جدًا تجاه روسيا”، مؤكدًا أن فرنسا لا تسعى للسلام، بل تريد استمرار الحرب.

وأضاف: “تصريحات ماكرون تمنح الانطباع بأن فرنسا تسعى لإطالة أمد النزاع في أوروبا بدلًا من البحث عن حلول دبلوماسية”.

L’Europe de la défense que nous défendons depuis 8 ans devient donc une réalité. pic.twitter.com/676XayxM5z — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2025



أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فقد وصف تصريحات ماكرون بأنها “تهديد مباشر لروسيا”، قائلًا: “إذا كان يعتبرنا تهديدًا، ويقول إنه يجب استخدام السلاح النووي، ويستعد لاستخدامه ضد روسيا، فهذا بالطبع تهديد واضح”.

يأتي هذا التصعيد الروسي بعد أن ألقى ماكرون خطابًا متلفزًا، شدد فيه على أن “التهديد الروسي قائم ويؤثر على دول أوروبا”، محذرًا من أن روسيا جعلت النزاع الأوكراني صراعًا عالميًا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

La Russie est devenue une menace pour la France et pour l’Europe. pic.twitter.com/E4TnNo6x7B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2025

وأشار ماكرون إلى أن بلاده ستفتح نقاشًا إستراتيجيًا حول الردع النووي الفرنسي كوسيلة لحماية أوروبا، وسط مخاوف أوروبية متزايدة من احتمال تخلي الولايات المتحدة عن دعم أوكرانيا، بعد التقارب اللافت بين موسكو وإدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

يثير هذا الجدل تساؤلات حول مستقبل التحالفات الأوروبية، خصوصًا مع تغير المشهد السياسي في واشنطن، واحتمال إعادة ترتيب الأولويات الإستراتيجية الأمريكية في أوروبا، ما قد يدفع دولًا أوروبية إلى البحث عن بدائل أمنية أخرى، بما في ذلك الاعتماد على الردع النووي الفرنسي.

في ظل هذه التوترات، يبدو أن المواجهة الدبلوماسية بين باريس وموسكو آخذة في التصاعد، في وقت تزداد فيه تعقيدات المشهد السياسي والعسكري في القارة الأوروبية.

معلومات استخباراتية

من جهته، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الخميس، إن بلاده تعرض تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة تعليق تقديم تلك المعلومات لأوكرانيا، في محاولة لزيادة الضغوط على رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وتضغط الولايات المتحدة على زيلينسكي للتعاون مع الرئيس دونالد ترامب في مساعيه لعقد محادثات سلام مع روسيا التي غزت أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقال ليكورنو لإذاعة “فرانس إنتر”: “لدينا مصادر استخباراتية نستفيد منها في مساعدة الأوكرانيين”.

وذكر في إشارة إلى المعلومات الاستخباراتية التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا: “تم تعليقها منذ ظهر أمس… أعتقد أن الأمر أكثر تعقيداً بالنسبة لأصدقائنا البريطانيين الذين يعملون في منظومة مخابراتية مع الولايات المتحدة”.

وذكر أيضاً أن مخزون فرنسا من الأسلحة النووية كاف. وطورت فرنسا هذا المخزون في بداية الحرب الباردة وصمّمته ليكون مستقلاً عن القوى التي كانت مهيمنة في ذلك الوقت، وهي الولايات المتحدة وروسيا.

(وكالات)