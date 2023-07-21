سياسة | دولي | روسيا

روسيا توقف قياديا انفصاليا سابقا بعد انتقاده بوتين

منذ 28 دقيقة

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موسكو: أوقفت السلطات الروسية القائد الانفصالي السابق والمدوّن القومي إيغور غيركين، المعروف بإيغور ستريلكوف، بعد انتقاده الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما أعلن محاميه الجمعة.

وقال المحامي ألكسندر مولوخوف إن موكّله “تم توقيفه من قبل (جهات) إنفاذ القانون”، مشددا على أنه لم يطّلع بعد على وثائق بشأن القضية ويعمل على نيل فرصة لزيارته.

وأكدت ميروسلافا ريجينسكايا عبر منصات التواصل الاجتماعي توقيف زوجها غيركين بتهمة “التطرف”.

كان غيركين قائدا عسكريا سابقا لجمهورية دونيتسك الشعبية، وأحد رموز المعارك التي خاضها الانفصاليون في شرق أوكرانيا ضد سلطات كييف بدعم من موسكو اعتبارا من 2014.

وفي العام 2022، كان واحدا من ثلاثة أشخاص دانتهم محكمة هولندية غيابيا بالسجن مدى الحياة على خلفية إسقاط طائرة للخطوط الجوية الماليزية فوق أوكرانيا في 2014.

(أ ف ب)

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