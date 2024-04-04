روسيا توقف 3 مشتبه بهم إضافيين في هجوم موسكو

موسكو: أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الخميس اعتقال ثلاثة مشتبه بهم جدد من آسيا الوسطى متهمين بالضلوع في الهجوم الدامي الذي وقع قبل أسبوعين في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.

وجاء في بيان للجهاز نقلته وكالات أنباء روسية أنه “اعتقل في موسكو ويكاترينبورغ (وسط) وأومسك (سيبيريا) مواطنا روسيا ومواطنَين أجنبيين – جميعهم من آسيا الوسطى – متورطين في العمل الإرهابي الذي ارتكب في 22 آذار/مارس 2024 في كروكوس سيتي هول”.

وأضاف أن اثنين من هؤلاء المشتبه بهم “قاما بتحويل أموال لشراء أسلحة نارية ومركبات استخدمت في العمل الإرهابي” والثالث “موّل” المهاجمين.

كما أصدر الجهاز الأمني مقطع فيديو يظهر اعتقالهم.

في 22 آذار/مارس، فتح مسلحون النار في قاعة كروكوس سيتي هول للحفلات الموسيقية في ضواحي العاصمة الروسية، قبل إشعال النار فيها. وأدى الهجوم إلى مقتل 144 شخصا، وهو الأكثر دموية في روسيا خلال العشرين عاما الماضية.

وأوقف أكثر من عشرة أشخاص بعد الاعتداء، من بينهم المهاجمون الأربعة المشتبه بهم وهم من طاجيكستان، الجمهورية السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى.

أعلن تنظيم ” الدولة” مسؤوليته عن الهجوم، لكن السلطات الروسية تؤكد وجود دور لأوكرانيا، فيما تنفي كييف بشكل قاطع أي تورط لها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن “الأصوليين الإسلاميين” ليس لديهم أي سبب لمهاجمة روسيا، رغم التهديدات العديدة الصادرة عن تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال بوتين خلال اجتماع مع نقابات “لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن الهدف الرئيسي لرعاة الهجوم الإرهابي الدموي والمروع الذي ارتكب في موسكو هو على وجه التحديد تقويض وحدتنا”.

وتعتبر جماعات جهادية عدة روسيا هدفا مشروعا، إذ تقاتل موسكو تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وفي منطقة الساحل الإفريقي، كما حاربت جماعات إسلامية وانفصالية في الشيشان الواقعة في القوقاز الروسي (جنوب غرب).

(أ ف ب)