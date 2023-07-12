روسيا: دفعنا بمقاتلة ميغ-31 لاعتراض طائرة حربية نرويجية قرب الحدود

موسكو: قالت روسيا إنها نشرت مقاتلة من طراز ميغ-31 لمنع طائرة حربية نرويجية من اختراق حدودها فوق بحر بارنتس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن طاقم الطائرة الروسية حدد أن الطائرة النرويجية هي طائرة دورية من طراز بي.-8.إيه بوسايدون والتي عادت أدراجها حينما اقتربت المقاتلة الروسية.

ووقعت الحادثة في ثاني أيام قمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، وهي قمة هيمن عليها بحث موضوع الحرب في أوكرانيا. والنرويج دولة عضو بالحلف.

ولم يذكر البيان الروسي إلى مدى اقتربت الطائرتان من بعضهما.

وورد في البيان “حلقت المقاتلة الروسية في إطار الالتزام الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، من دون عبور مسارات جوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرة تخص دولة أجنبية”.

(رويترز)





