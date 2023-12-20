روسيا رداً على تصريحات كيربي بشأن غزة: البيت الأبيض ليس لديه أدنى فكرة عن الأدب والشرف والإنسانية

موسكو: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن النهج الأمريكي أدى إلى تعميق الأزمة في الشرق الأوسط وتفاقم الوضع.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة موسكو، الأربعاء.

ورداً على سؤال بشأن الموقف الأمريكي من الوضع في قطاع غزة، أجابت زاخاروفا: “يمكن اعتبار نهج الإدارة الأمريكية بشأن هذه القضية معاديًا للسامية. فالإسرائيليون والفلسطينيون شعبان ساميان. وكل ما تفعله الولايات المتحدة هو ضد الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.

وأضافت :”ستؤدي سياسة الولايات المتحدة في المنطقة إلى موت كلا الشعبين وتعميق الصراع في الشرق الأوسط، وإلى تدهور الوضع العام وخلق مخاطر قد تكون لها عواقب وخيمة على مستقبل المنطقة”.

وذكرت زاخاروفا أنه لا يوجد احتمال لتراجع التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت: “الوجود المتزايد للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة في السنوات الأخيرة لم يقدم حلا للأزمة، بل أدى إلى تفاقم الوضع”.

وتعليقاً على تصريح لمنسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي قال فيه إن “قتل المدنيين في غزة ليس مدرجا في خطط إسرائيل”، قالت زاخاروفا: “هذا لا يمكن أن يقوله إلا من ليس لديه أدنى فكرة عن الأدب أو الشرف أو الإنسانية أو الشرعية، أو من فقد كل ذلك، هذه التصريحات يمكن أن يكون سببها فقدان الضمير”.

(الأناضول)