روسيا ستطلق الجمعة أول مهمة الى القمر منذ 1976- (فيديو)

موسكو: أعلنت روسيا الاثنين انها تعتزم إطلاق مهمة الى القمر الجمعة بعد تأخيرها مرارًا وذلك للمرة الأولى منذ حوالى 50 عاما.

وقالت وكالة الفضاء الروسية قبل الرحلة الروسية الأولى إلى القمر منذ 1976، “تم تجميع (صاروخ) من طراز سويوز لإطلاق مركبة Luna-25 (مركبة هبوط)” مشيرة إلى أن “عملية الإطلاق ستتم في 11 آب/أغسطس عند الساعة 02:10:57 بتوقيت موسكو (23:10:57 ت غ الخميس).

وقالت روسكوزموس إن صاروخ إطلاق سويوز تم “تجميعه” في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى لإطلاق لونا-25 التي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر “في منطقة وعرة”.

