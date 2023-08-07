روسيا ستطلق الجمعة أول مهمة الى القمر منذ 1976- (فيديو)

موسكو: أعلنت روسيا الاثنين انها تعتزم إطلاق مهمة الى القمر الجمعة بعد تأخيرها مرارًا وذلك للمرة الأولى منذ حوالى 50 عاما.

وقالت وكالة الفضاء الروسية قبل الرحلة الروسية الأولى إلى القمر منذ 1976، “تم تجميع (صاروخ) من طراز سويوز لإطلاق مركبة Luna-25 (مركبة هبوط)” مشيرة إلى أن “عملية الإطلاق ستتم في 11 آب/أغسطس عند الساعة 02:10:57 بتوقيت موسكو (23:10:57 ت غ الخميس).

وقالت روسكوزموس إن صاروخ إطلاق سويوز تم “تجميعه” في منصة إطلاق فوستوتشني في الشرق الأقصى لإطلاق لونا-25 التي ستهبط قرب القطب الجنوبي للقمر “في منطقة وعرة”.

A good video of Luna 25 before it was encapsulated in the fairing pic.twitter.com/J8QxCBrhs5 — TitaniumSV5 (@TitaniumSV5) August 7, 2023

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة ما بين “4 أيام ونصف و5 أيام ونصف” وفقا لبيانات نشرتها روسكوزموس وأوردتها وكالة أنباء تاس الرسمية.

أعلنت وكالة الفضاء الروسية في بيانها الرسمي انه بمجرد وصولها إلى القمر فإن مهمة لونا-25 التي تزن 800 كيلوغرام، ستكون ولمدة عام على الأقل “أخذ عينات من التربة وتحليلها وإجراء أبحاث علمية على المدى الطويل”.

هذا الإطلاق هو أول مهمة للبرنامج الروسي الجديد ويأتي في وقت ترغب فيه موسكو في تعزيز تعاونها الفضائي مع بكين، وسط توتر على مختلف الصعد مع قوى الفضاء الغربية بسبب ملف أوكرانيا.

بعد شن فلاديمير بوتين هجومه العسكري على أوكرانيا، أكدت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أنها لن تتعاون بعد الآن مع روسيا في إطلاق Luna-25 ولا في المهمتين المستقبليتين 26 و27.

على الرغم من هذا الانسحاب أعلنت موسكو أنها ستواصل مشاريعها الفضائية وتستبدل معدات وكالة الفضاء الأوروبية بأخرى علمية روسية الصنع.

كانت آخر مهمة فضائية للاتحاد السوفيتي تلك التي قام بها المسبار الفضائي Luna-24 في 1976.

منذ انهيار الاتحاد السوفياتي تسعى موسكو للابتكار في مجال استكشاف الفضاء وتواجه برامجها الآن منافسة ليس فقط من الجهات الحكومية ولكن أيضا من المبادرات الخاصة، مثل سبايس اكس للملياردير إيلون ماسك.

(أ ف ب)