 روسيا: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات أوبك+

موسكو – رويترز: قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك+» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، هيثم الغيص، في موسكو إن دول «أوبك+»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك «بينما نناقش الوضع والتوقعات، يخلًص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. ويرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول تحالف أوبك+ والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول التحالف». يأتي ذلك في وقت يستعد فيه التحالف الذي يضم منظمة البلدان المُصدّرة للنفط وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر/كانون الأول. وقال محللون ومصادر مُطَّلِعة إنه لن يكون هناك مجالاً كبيراً لـ»أوبك+» للمناورة بشأن سياسة النفط عندما تجتمع، مشيرين إلى أن زيادة الإنتاج ستمثل مخاطر بسبب ضعف الطلب، كما أنه من الصعب إجراء المزيد من الخفض في المعروض لأن بعض الأعضاء يريدون زيادة الإنتاج.

وكان تحالف «أوبك+» يخطط للتراجع بشكل تدريجي عن تخفيضات الإنتاج من خلال زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر خلال العامين الحالي والمقبل، لكن تباطؤ الطلب في الصين والعالم، وارتفاع الإنتاج من خارج التحالف ألقى بظلاله على تلك الترتيبات.