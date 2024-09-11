روسيا: قد “نوحد القدرات” مع الصين إذا واجهنا تهديدا

عاجل.. أيمن عودة: ما يحدث اليوم ضدي قد يحدث غدا ضد أي نائب عربي يرفع صوته

عاجل.. أيمن عودة يقول إن المعركة ليست شخصية ضده بل على الحق في التمثيل السياسي للعرب داخل إسرائيل

عاجل.. لجنة الكنيست تصادق على إقصاء النائب العربي أيمن عودة ما يمهد لتصويت في الهيئة العامة للبرلمان