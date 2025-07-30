روسيا: قلقون إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على منشآت إيران النووية

موسكو: عبرت روسيا اليوم الأربعاء عن قلقها إزاء التهديد بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية، وأضافت أن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي من خلال الحوار.
وقصفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران بهدف معلن هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي. وتنفي إيران أي نية من هذا القبيل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين “التهديدات المتكررة ضد إيران بشن هجمات جديدة بالصواريخ والقنابل على منشآتها النووية لا بد وأن تثير قلقا بالغا. ويزيد من سخرية هذه التصريحات أنها تُطلق تحت ستار قلق وهمي بشأن منع انتشار الأسلحة النووية”.
وأضافت “ينبغي ألا يصبح قصف المنشآت النووية أمرا شائعا أو ممارسة دولية متكررة. ولا يمكن تجاهل المخاطر الكارثية المرتبطة بذلك، لا سيما تبريرها”.
ووطدت روسيا علاقاتها مع إيران منذ أن شنت حربها في أوكرانيا، ووقعت معها معاهدة شراكة استراتيجية خلال العام الجاري.
وقالت زاخاروفا إن التوصل إلى تسوية سلمية مستدامة والتعهد بعدم شن هجمات جديدة على إيران شرطان أساسيان للتعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
(رويترز)
ولم القلق، هناك أدوية فعالة ضد القلق كل من يعاني او لديه اسباب معينة للقلق عليه بالدواء للشعور بالراحة النفسية وعدم القلق بتاتا.
ضرب المنشآت آت لامحالة، فنتن ياهو الان في ورطة جديدة العالم اهتم بغزة والاوروبيون نفذ صبرهم وهم في الطريق للاعتراف بدولة فلسطينية، مهما كانت معاناة غزة، هذا الاعتراف ومضة امل في نهاية النفق، وعلى نتن ياهو الان ان يلفت الانظار خارج غزة بافتعال شيء. جديد اما ضرب المنشآت النووية او غزو جنوب لبنان او سوريا او لم لا الاعتداء على سيناء المهم شيء آخر لصرف الانتباه عن الوضع في غزة.
على العموم روسيا تستحق ادوية مضادة القلق