روسيا: لن نقبل بقوات حفظ سلام تابعة للناتو في أوكرانيا

موسكو: قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن بلاده لن تقبل بجنود من حلف شمال الأطلسي “ناتو” باعتبارهم قوات حفظ سلام في أوكرانيا، ولا بمثل هذا الضمان الأمني.

وأضاف مدفيديف في منشور على منصة “إكس” الأمريكية، الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتخلَّ عن فكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأكد أن موسكو أبدت معارضتها بوضوح لإرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا، موضحا: “لا لقوات الناتو كقوات حفظ سلام. روسيا لن تقبل بمثل هذا الضمان الأمني”.

وسخر مدفيديف من ماكرون حيث وصفه بـ”ديك الغال” قائلًا: “لكنه ديك ضعيف الصوت وبائس، يواصل الصياح لإثبات أنه ملك قنّ الدجاج”، وفق تعبيره.

وشهد البيت الأبيض، الإثنين، مباحثات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كما ضمّ الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

وجاء اجتماع البيت الأبيض بعد قمّة سابقة جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة بولاية ألاسكا الأمريكية، حيث بحث الزعيمان سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

وعقب لقائه بالقادة الأوروبيين، قال ترامب إن اجتماعه معهم سار بشكل “جيد للغاية”، وإنه بدأ التحضيرات لقمّة ثلاثية سيشارك فيها إلى جانب نظيريه الروسي والأوكراني.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشنّ روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

