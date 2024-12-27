 روسيا محذرة أمريكا: قد نجري تجارب نووية في عهد ترامب

موسكو: حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة من أن روسيا تدرس مجموعة متكاملة من الخطوات المحتملة في مجال التجارب النووية بسبب ما قال إنه موقف ترامب المتشدد حيال هذه المسألة.

ونقلت صحيفة “كوميرسانت” عن ريابكوف، الذي يشرف على ملف الحد من انتشار الأسلحة في بلاده، قوله، اليوم، الجمعة، أن ترامب اتخذ موقفاً متشدداً حيال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خلال فترة ولايته الأولى.

وأضاف ريابكوف للصحيفة: “الوضع الدولي صعب للغاية في الوقت الحالي، والسياسة الأمريكية في جوانبها المختلفة عدائية للغاية تجاهنا اليوم”.

وتابع: “لذا لا توجد استثناءات في ما يتعلق بتحديد أفعالنا بما يصبّ في مصلحة أمن (البلاد) إلى جانب التدابير والإجراءات التي يمكن أن نتخذها لتحقيق ذلك”.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، في عام 2020، أن إدارة ترامب ناقشت، خلال فترة ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، إمكانية إجراء أول تجربة نووية منذ عام 1992.

ولم تجرِ روسيا أي تجربة نووية في الفترة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.

وكانت آخر تجربة نووية أجراها الاتحاد السوفييتي في عام 1990.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستدرس إجراء تجربة نووية إذا أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة.

(رويترز)