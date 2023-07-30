روسيا: مسيرة أمريكية اقتربت بشكل خطير من مقاتلة روسية فوق سوريا

موسكو: أعلن العميد أوليج جورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن مسيّرة “إم كيو9-” تابعة لتحالف مكافحة الإرهاب الموالي للولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة “سو- 34” تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة أقل من 100 متر في الجو.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن جورينوف أوضح يوم الأحد “أنه في 30 تموز/يوليو وعلى ارتفاع 5 آلاف متر في منطقة الرقة، سُجل مرة أخرى اقتراب خطير من قبل مسيرة من طراز “إم كيو- 9” من طائرة من طراز “سو- 34″ تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة تقل عن 100 متر في الجو”.

وأشار جورينوف إلى أنه تم تجنب الاصطدام بفضل الكفاءة المهنية للطيارين الروس والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب.

وأوضح جورينوف أنه تم تسجيل 12 حالة انتهاك للتحالف لبروتوكولات منع الاصطدام خلال النهار.

(د ب أ)