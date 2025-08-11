روسيا: مقتل 3 أشخاص جراء هجوم أوكراني بمسيرات استهدف تولا وموسكو

موسكو: أفاد مسؤولان محليان روسيان الاثنين بمقتل ثلاثة أشخاص في منطقتي تولا ونيجني نوفغورود جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل طال أيضا موسكو.

وقال دميتري ميلييف حاكم تولا عبر تيليغرام إن شخصين لقيا حتفهما ونقل آخران إلى المستشفى إثر هجوم وقع قبل منتصف الليل على منطقة تولا المتاخمة لمنطقة موسكو من جهة الشمال.

وذكر جليب نيكيتين حاكم نيجني نوفغورود بغرب روسيا عبر تيليغرام أن شخصا قتل ونقل آخران إلى المستشفى عقب هجوم أوكراني استهدف منطقة صناعية.

Instrument-Making Plant in Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, Russia, was attacked 😏🔥 pic.twitter.com/rXg206dG5c — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) August 11, 2025

ودمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية 59 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، 12 منها فوق منطقة تولا و2 فوق منطقة موسكو.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة التقارير الواردة. ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا. وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين، لكن الآلاف منهم لقوا حتفهم جراء الحرب التي أطلقتها روسيا في فبراير شباط 2022.

(رويترز)