روسيا: مقتل 6 في قصف لمدينة دونيتسك ومنطقة زابوريجيا

موسكو: نقلت وكالات أنباء روسية، الإثنين، عن مسؤولين محليين وخدمات طوارئ أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك وقرية في منطقة زابوريجيا.

وقالت وكالة تاس للأنباء إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 11 في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك.

وقال دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس المناطق التي تحتلها روسيا من دونيتسك والذي عينته موسكو، في بيان نشره على تيليغرام إن الضحايا سقطوا بعد أن أصابت قذائف أوكرانية حافلة مدنية. ونشر رئيس بلدية دونيتسك المعين من روسيا أليكسي كولمزين بشكل منفصل على تيليغرام صورا لحافلة محترقة.

وفي وقت لاحق من يوم الإثنين، قال يفجيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم منطقة زابوريجيا الذي عينته روسيا إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 15 بعد قصف أوكراني لمتجر محلي في قرية باسان.

(رويترز)