سياسة | دولي

روسيا: ممارسات إسرائيل بغزة مخالفة للقانون الإنساني وغير أخلاقية

16 - أكتوبر - 2024

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موسكو: أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن ممارسات إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وغير أخلاقية.
وخلال مؤتمر صحافي في موسكو، الأربعاء، ردت زاخاروفا على سؤال لمراسل الأناضول حول قصف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين في مجمع مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث وصفت المشاهد التي انتشرت بعد القصف الإسرائيلي بأنها “مروعة” و”صادمة”.
وأشارت إلى أن الأمريكيين جلبوا “جنونا” إلى المنطقة، معبرة عن تعازيها لأسر الفلسطينيين الذين قضوا في هذا الهجوم، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.
وشددت زاخاروفا على ضرورة وقف الهجمات على غزة، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير العنف ضد المدنيين، والهجمات العشوائية على الأماكن المزدحمة والأهداف المدنية.
وقالت إن ممارسات الجنود الإسرائيليين من هذا النوع مخالفة للقانون الدولي الإنساني وغير أخلاقية، وإنه لا يمكن إنهاء معاناة سكان غزة إلا بوقف الأعمال العسكرية”.
وبدعم أمريكي، خلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
(الأناضول)

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