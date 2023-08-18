روسيا: مُسيرة أوكرانية تلحق أضرارا بمبنى وتوقف الطيران في موسكو

موسكو: قال مسؤولون روس إن طائرة مسيرة أوكرانية أصابت مبنى في وسط موسكو في وقت مبكر اليوم الجمعة، بعدما أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية، ما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في جميع المطارات المدنية في العاصمة الروسية.

وذكر شاهد كان في المنطقة أنه سمع دوي “انفجار قوي”. وظهرت صور لعمال وفرق الطوارئ في أثناء تفقد الأضرار التي لحقت بسقف مبنى غير سكني سقطت عليه الطائرة المسيرة.

وأكدت وزارة الدفاع ورئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عدم وقوع إصابات جراء سقوط الطائرة المسيرة على مجمع مركز إكسبو.

ومركز إكسبو هو مبنى مساحته كبيرة ويضم أجنحة للمعارض وصالات متعددة الأغراض، ويبعد أقل من خمسة كيلومترات عن الكرملين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية “في نحو الساعة الرابعة فجرا بتوقيت موسكو، شن نظام كييف هجوما إرهابيا آخر باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في موسكو ومنطقة موسكو”.

ولم يصدر تعليق من كييف حتى الآن.

وتوقفت حركة الملاحة الجوية لفترة وجيزة في أربعة مطارات رئيسية بالعاصمة، هي فنوكوفو ودوموديدوفو وشيرميتيفو وجوكوفسكي. وأعيد فتح المطارات لاحقا.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية إن سبع رحلات جوية توجهت إلى مطارات بديلة.

وزاد عدد الضربات الجوية بالطائرات المسيرة في عمق روسيا، منذ تدمير إحدى هذه الطائرات فوق الكرملين في أوائل مايو/أيار.

ولا تعلق أوكرانيا عادة بشأن المسؤول عن الهجمات على الأراضي الروسية، لكن المسؤولين أبدوا رضاهم عنها علنا.

(رويترز)