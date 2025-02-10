روسيا: ننتظر تفاصيل خطة ترامب الرامية للاستيلاء على غزة

موسكو: قالت الرئاسة الروسية “الكرملين” إن موسكو تنتظر تفاصيل بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده متحدث “الكرملين” دميتري بيسكوف، الاثنين، في العاصمة موسكو بشأن القضايا الراهنة، مذكرا بوعد مجلس الأمن الدولي بمنح الفلسطينيين حق إقامة دولة.

وتعليقا على خطة ترامب المتعلقة بغزة قال بيسكوف: “إذا كانت هناك خطة عمل متماسكة هنا، فنحن بحاجة إلى انتظار التفاصيل”.

وأشار بيسكوف إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، وأن “هذا هو السؤال الأكبر”، في إشارة إلى الاستفسار عن مصيرهم.

وأضاف: “لا نعرف التفاصيل بعد، نحن بحاجة إلى التحلي بقليل من الصبر بشأن هذه القضية”.

وذكّر متحدث الرئاسة الروسية بوعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمنح الفلسطينيين حق إقامة دولة على أرضهم.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “إسرائيل دون أي خجل تستمر في أعمالها العسكرية في الضفة الغربية، إلى جانب طرد الفلسطينيين من غزة”.

واعتبر لافروف أن “المفتاح لكافة المشاكل في الشرق الأوسط هو إقامة الدولة الفلسطينية، فهناك عدد كبير من قرارات مجلس الأمن في هذا الموضوع، وحل الدولتين يؤكد على ضرورته كل اللاعبين الخارجيين”.

وأضاف: “إدارة (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن كانت دائما تؤكد على ضرورته، أما إدارة ترامب فلم تطرح حتى الآن موقفها الواضح من هذا القضية”.

(الأناضول)