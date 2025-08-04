روسيا: هجوم بمسيرات أوكرانية يشعل حريقا بمحطة قطار في فولغوغراد- (فيديو)

موسكو: قالت الإدارة المحلية الاثنين إن خط كهرباء تضرر واندلع حريق في مبنى محطة للسكك الحديدية في منطقة فولغوغراد جنوب روسيا نتيجة هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة خلال الليل.

وقالت إدارة المنطقة على تطبيق تيليغرام نقلا عن أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولغوغراد، إن طائرة مسيرة لم تنفجر سقطت على قضبان السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار أرشيدا.

وأضافت الإدارة “لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار لحقت بشريط السكك الحديدية”.

وذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن عددا من القطارات الإقليمية تأخرت في المنطقة.

وذكرت هيئة الطيران المدني الروسية على تطبيق تيليغرام أن الرحلات الجوية في المطار الإقليمي في مدينة فولغوغراد توقفت لعدة ساعات قبل أن تستأنف في حوالي الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن وحداتها دمرت ما مجموعه 61 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك ست طائرات فوق منطقة فولغوغراد. وتذكر الوزارة عادة عدد الطائرات المسيرة التي يتم تدميرها فقط، وليس عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.

ونقلت إدارة المنطقة عن بوشاروف قوله إن الهجوم كان “ضخما” واستهدف البنية التحتية للطاقة والنقل.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الأنباء على نحو مستقل. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من أوكرانيا.

(رويترز)