روسيا وأمريكا تختبران أنظمة الإنذار في حالات الطوارئ

تجري روسيا والولايات المتحدة اختبارات واسعة النطاق لأنظمة الإنذار في حالات الطوارئ اليوم الأربعاء.

وفي روسيا ستدوي صفارات الإنذار وينقطع البث التلفزيوني والإذاعي لبث معلومات أمنية.

وقالت وزارة حالات الطوارئ في بيان صحفي “سيجرى فحص واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام على مستوى المناطق والبلديات في جميع أنحاء روسيا”.

وأضافت “نظام الإنذار مصمم لإرسال إشارة إلى السكان في الوقت المناسب في حالة وجود تهديد أو حالة طوارئ طبيعية أو من صنع الإنسان”.

سيبدأ الاختبار الساعة 10:43 صباحا بالتوقيت المحلي (0743 بتوقيت جرينتش) ويستمر لمدة دقيقة واحدة.

وأجري الاختبار لأول مرة في عام 2020، وهو جزء من مبادرة جديدة تلزم السلطات بإجراء اختبارات مرتين سنويا.

وقالت وزارة الطوارئ “عندما تسمع صوت صفارة إنذار، عليك التزام الهدوء وألا تصاب الذعر، وأن تشغل التلفزيون على أي قناة أو إذاعة متاحة للجمهور، وتنصت إلى الرسالة الإعلامية”.

كما ستجري الولايات المتحدة اليوم أيضا اختبارا واسع النطاق لأنظمة الإنذار العام عبر الهواتف المحمولة ومحطات التلفزيون والإذاعة.

وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان صحفي إن الغرض من الاختبار هو التأكد من أن الأنظمة “لا تزال فعالة في تنبيه الجمهور لحالات الطوارئ، خاصة على المستوى الوطني”.

(رويترز)