روسيا وأوكرانيا تعيدان أطفالا إلى أسرهم بعد وساطة قطرية

موسكو: قال مسؤول روسي كبير إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على تبادل تسعة أطفال ولم شملهم مع أسرهم في أحدث عملية تبادل إنسانية بين الدولتين المتحاربتين.

واضطلعت قطر بدور الوساطة عدة مرات بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير/ شباط 2022.

وقالت مفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا الخميس إن ستة أطفال ذكور وفتاة أعمارهم بين ستة و16 عاما أعيدوا إلى أقاربهم في أوكرانيا.

وأضافت “معظم الأطفال كانوا يعيشون في روسيا مع أقارب مقربين لهم، جداتهم بشكل أساسي. وكان أحد الصبية (16 عاما) يعيش دون رعاية من أبويه منذ ولادته، في دار أيتام أليشكنسكي حيث كان شقيقه مسؤولا عن حضانته”.

وتابعت أن الوساطة القطرية مكّنت أيضا من إعادة صبيين روسيين يبلغان من العمر سبع وتسع سنوات، من أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن ما يقرب من 20 ألف طفل نُقلوا إلى روسيا أو الأراضي التي احتلتها دون موافقة أسرهم أو الأوصياء منذ اندلاع الحرب، ووصفت ذلك بأنه عمليات خطف وجريمة حرب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.

وتقول موسكو إنها توفر حماية للأطفال المعرضين للخطر في منطقة الحرب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس/ آذار 2023 مذكرتي اعتقال بحق ماريا لفوفا بيلوفا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بخطف أطفال أوكرانيين. ونددت روسيا بالخطوة ووصفتها بأنها “شائنة وغير مقبولة”.

(رويترز)