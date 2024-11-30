روسيا وإيران تؤكدان دعمهما للنظام السوري بعد هجمات المعارضة

أنقرة/موسكو: ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت أن وزيري خارجية إيران وروسيا عبرا عن دعمهما للنظام السوري، الذي يواجه هجوما كبيرا تشنه جماعات معارضة.

وأضافت وسائل الإعلام أن الوزير الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره الروسي سيرجي لافروف في مكالمة هاتفية بأن هجمات المعارضة جزء من خطة إسرائيلية أمريكية لزعزعة استقرار المنطقة.

وفي السياق، قالت مصادر من وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان بحث هاتفيا مع لافروف اليوم السبت الوضع في سوريا وعملية سلام آستانة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية إجراء المحادثات اليوم السبت، وقالت في بيان “عبر الجانبان عن بالغ قلقهما إزاء التطور الخطير للوضع في الجمهورية العربية السورية فيما يتعلق بالتصعيد العسكري في محافظتي حلب وإدلب”.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين اتفقا على ضرورة تنسيق الجهود المشتركة للحفاظ على استقرار سوريا.

(رويترز)