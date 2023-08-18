سياسة | دولي

روسيا والصين تجريان تدريبات مشتركة في المحيط الهادئ

منذ 18 دقيقة

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إسطنبول: أعلنت روسيا، الجمعة، أنها أجرت مع الصين تدريبات بحرية مشتركة في بحر الصين الشرقي الممتد من المحيط الهادئ.
جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الرسمية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة إن “سفن البحرية الروسية ونظيرتها الصينية أجرت تدريبات على التزوّد بالوقود ونقل البضائع في أثناء التنقل”.
وأضافت أن ذلك جاء “خلال مهام دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادئ”.
وأرفقت الوكالة الروسية بيان الوزارة بمقطع فيديو يظهر مشاهد من التدريبات الروسية الصينية.
ويشهد بحر الصين الشرقي توترا من حين لآخر بين اليابان والصين اللتين تتنازعان السيادة على أرخبيل من الجزر يقع به.
فيما يتسبب إنشاء الصين جزرًا صناعية في بحر الصين الجنوبي وأنشطتها العسكرية بردات فعل غاضبة من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا.
وفي 7 مايو/أيار 2009، عرضت بكين على الأمم المتحدة خريطة للمنطقة ادّعت فيها أحقيتها بـ 90% منها، وهو ما تعارضه الدول الخمس التي تدّعي أيضا حقها في المنطقة.

(الأناضول)

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