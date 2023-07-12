سياسة | دولي | روسيا

روسيا والصين على أجندة اليوم الثاني لقمة الناتو في فيلنيوس

منذ ساعة واحدة

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فيلنيوس: يناقش زعماء حلف الأطلسي (ناتو) مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظرائهم من دول منطقة المحيطين الهادئ والهندي القضايا المتعلقة بروسيا والصين والأوضاع الأمنية سريعة التغير.

ومن المقرر أن يحضر زيلينسكي أول اجتماع لمجلس الناتو – أوكرانيا، وهو كيان تم تشكيله حديثا لمنح كييف الفرصة للانخراط مع دول الحلف على قدم المساواة، بدلا من كونها مجرد دولة تتطلع للانضمام للحلف.

وتهدف اجتماعات هذا المجلس السماح لأوكرانيا بطرح قضايا وتعميق العلاقات مع الناتو في ضوء رغبة كييف في الانضمام للحلف والحرب التي تشنها عليها روسيا.

ومن المتوقع أن تتخذ مجموعة السبع، التي تضم فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، قرارات بشأن تقديم ضمانات أمنية على المدى البعيد لأوكرانيا.

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