روسي موالٍ لأوكرانيا يفجر نفسه خلال توقيفه 

موسكو: أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي الثلاثاء، أن مواطنا ينتمي إلى مجموعة موالية لأوكرانيا، قُتل في انفجار قنبلة كان يحملها خلال توقيفه في منطقة سامارا، مشيرا إلى أنه كان يخطط لهجوم.

وقال جهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته وكالات أنباء روسية، إنه “عند توقيف الجاني، انفجرت العبوة اليدوية الصنع التي كان يحملها، ما تسبب بإصابته بجروح قاتلة”، مضيفا: “لم يصب أي عنصر أمن أو من المدنيين بجروح”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن ذلك الشخص كان عنصرا في “فيلق المتطوعين الروس” وهي واحدة من مجموعات موالية لأوكرانيا شنت عددا من الهجمات المسلحة على مناطق حدودية روسية في وقت سابق هذا الشهر.

وأكّدت الأجهزة الأمنية الروسية أنها أحبطت بذلك “عملا إرهابيا” يُتهم هذا الرجل بأنه كان يحضّره.

وقالت السلطات الروسية إن المشتبه به أعدّ عبوة ناسفة يدوية الصنع كان ينوي وضعها في نقطة لجمع المساعدات الإنسانية، وإنها عثرت في منزله على عبوة ناسفة بالإضافة إلى مواد لازمة لتصنيعها.

وأشار جهاز الأمن الفدرالي كذلك إلى العثور في هاتف المشتبه به على أرقام عناصر في “فيلق المتطوعين الروس”.

ويأتي الإعلان الروسي بعد أيام من هجوم نفّذه مسلحون اقتحموا قاعة “كروكوس سيتي هول” للحفلات الموسيقية في موسكو حيث أطلقوا النار على الحاضرين ثم أضرموا النار في المبنى، في هجوم أوقع 139 قتيلاً على الأقل.

(أ ف ب)