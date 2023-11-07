رومانيا تأمل في مغادرة 100 روماني لقطاع غزة اليوم

بوخارست: قالت وزارة الخارجية الرومانية إن 103 مواطنين من رومانيا وأفراد أسرهم في غزة يأملون في مغادرة القطاع عبر معبر رفح الحدودي ودخول مصر الثلاثاء.

وتمكن المئات من سكان غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية وعائلاتهم من الخروج عبر معبر رفح منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت الوزارة في بيان “المواطنون الرومانيون وعائلاتهم سيستقبلهم ممثلو السفارة الرومانية في مصر… الذين سيرافقونهم إلى القاهرة من حيث سيستقلون رحلة جوية خاصة إلى رومانيا”.

وذكرت وزيرة الخارجية الرومانية لومينيتا أودوبيسكو إن أكثر من 260 رومانيا وعائلاتهم طلبوا إجلائهم من غزة حتى الآن. وستواصل الوزارة الحديث مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لإجلاء من تبقى من الرومانيين.

وأضافت الوزارة أن ستة أشخاص يحملون الجنسيتين الرومانية والإسرائيلية يعتقد أنهم من بين المحتجزين في غزة.

(رويترز)