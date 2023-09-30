رومانيا ترصد اختراقا محتملا لمجالها الجوي خلال هجمات بمسيرات روسية على أوكرانيا

بوخارست- موسكو: قالت وزارة الدفاع الرومانية السبت إن رادارات الجيش رصدت اختراقا محتملا للمجال الجوي الوطني خلال هجمات بطائرات مسيرة روسية الليلة الماضية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا المجاورة.

وبعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في منتصف يوليو/ تموز، بدأت روسيا مهاجمة الموانئ والمستودعات الأوكرانية عبر نهر الدانوب، الطريق البديل الرئيسي للتصدير بالنسبة لكييف. وتقع رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي على الجهة المقابلة من النهر.

وقالت وزارة الدفاع في رومانيا إنها عثرت على أجزاء مما يشتبه في أنها طائرات مسيرة روسية على أراضي البلاد في ثلاث وقائع مختلفة هذا الشهر، مما يؤكد المخاطر الأمنية التي يواجهها حلف شمال الأطلسي الذي يلتزم أعضاؤه بالدفاع المشترك.

وأضافت الوزارة “رصد نظام الرادار للمراقبة التابع لجيش رومانيا اختراقا محتملا غير مصرح به للمجال الجوي الوطني مع تسجيل إشارة على الطريق المؤدي إلى بلدة غالاتي”، مشيرة إلى نشر فرق للبحث.

وقالت “حتى الآن لم يتم العثور على أي أجسام سقطت على أراضي بلدنا، وتتواصل عمليات البحث اليوم”.

وأرسلت تنبيهات على الهواتف إلى السكان في مقاطعتي تولجا وغالاتي بمجرد رصد أسراب من الطائرات المسيرة المتجهة إلى أوكرانيا بالقرب من حدود رومانيا.

ويعد تنبيه السكان للاحتماء أحد الإجراءات التي تتخذها رومانيا لتعزيز دفاعاتها منذ العثور على شظايا طائرة مسيرة على أراضيها، بالإضافة إلى زيادة الدوريات ونقاط المراقبة وتوسيع منطقة حظر الطيران على امتداد جزء من الحدود مع أوكرانيا.

وقال مسؤولون في حلف شمال الأطلسي ورومانيا إنه لا يوجد دليل على أن الضربات الروسية قرب الحدود كانت هجوما متعمدا على رومانيا لكنهم وصفوا الضربات بأنها متهورة ومزعزعة للاستقرار.

مسؤولون: إسقاط 30 طائرة مسيرة في مناطق جنوب ووسط أوكرانيا

وفي السياق، قال مسؤولون في مناطق بوسط وجنوب أوكرانيا وفي الجيش السبت إن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 40 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل على تلك المناطق.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية إن 20 مسيرة أسقطت في منطقة فينيتسيا بوسط البلاد وعشر طائرات مسيرة أخرى فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للتلفزيون الأوكراني إن روسيا واصلت هجومها على البنية التحتية للموانئ، ومنها تلك على نهر الدانوب. وأضافت أن موسكو كانت تحاول أيضا ضرب مرافق بنية تحتية حيوية في مناطق أخرى “للتأثير على الاقتصاد”.

وقال سيرهي بورزوف حاكم منطقة فينيتسيا إن إحدى منشآت البنية التحتية تعرضت للقصف في المنطقة مما تسبب في نشوب حريق قوي. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار.

كما قالت السلطات في منطقة خيرسون الجنوبية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالمنطقة القريبة من الخطوط الأمامية والتي تتعرض بشكل متكرر لقصف مدفعي.

روسيا: الدفاع الجوي أسقط 9 صواريخ أوكرانية فوق بيلغورود

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية السبت إن أوكرانيا أطلقت تسعة صواريخ فوق منطقة بيلغورود في غرب روسيا، وإن دفاعها الجوي أسقطها جميعها.

تتعرض بيلغورود، التي تقع على الحدود مع منطقة خاركيف الأوكرانية، مرارا لهجمات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة التي شنتها موسكو في فبراير/ شباط 2022.

ولم تعلن أوكرانيا قط مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت هجوما “إرهابيا” أوكرانيا على أهداف بها إذ دمرت تسعة صواريخ بعد إطلاقها من منظومة الصواريخ “أوراغان” أو (الإعصار) متعددة الإطلاق.

(رويترز)