رومانيا تفعّل طائراتها الحربية بعد اقتراب مُسيرات روسية من حدودها

بوخارست: أعلنت رومانيا، الخميس، تفعيل طائراتها الحربية بعد اقتراب طائرات مسيرة روسية من حدودها خلال هجمات شنتها موسكو، على جنوب غربي أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، أن روسيا نفذت الليلة الماضية (الأربعاء)، هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف مدنية وبنى تحتية للموانئ في جنوب غربي أوكرانيا.

وأوضحت أنه بسبب اقتراب الطائرات المسيرة (الروسية) من الحدود الرومانية، تم إرسال طائرتين مقاتلتين من طراز “إف-16” بهدف السيطرة على أمن الأجواء.

وقالت إن أنظمة الرادار لم ترصد أي دخول غير مصرح به إلى الأجواء الرومانية.

ووفقا للبيان، فإن السلطات الرومانية أبلغت السكان في المناطق القريبة من قاعدة بورسيا الجوية، بإقلاع الطائرات الحربية.

وأعربت وزارة الدفاع الرومانية عن إدانتها للهجمات الروسية على أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)