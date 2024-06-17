رومانيا تهزم أوكرانيا بثلاثية وتحقق فوزا تاريخيا في أمم أوروبا

ميونخ: فاز منتخب رومانيا على نظيره الأوكراني 3 / صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أوروبا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

ونجح المنتخب الروماني في تحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة منذ نسخة عام 2000 في هولندا وبلجيكا، حينما تغلب على إنكلترا 3 2/ في دور المجموعات بتلك البطولة، ليصبح بذلك الفوز الثاني له خلال خمس مشاركات بمنافسات اليورو.

وتقدم المنتخب الروماني في الدقيقة 29 عن طريق نيكولاس ستانسيو، قبل أن يضيف زميله رازفان مارين الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 57 سجل دينيس دراجوش الهدف الثالث للمنتخب الروماني.

(د ب أ)