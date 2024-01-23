روما: أغلب دول الاتحاد الأوروبي تؤيد “حل الدولتين”

روما: قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن أغلب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤيد حل القضية الإسرائيلية الفلسطينية على أساس مبدأ “حل الدولتين“.

وأوضح تاجاني في تصريح للصحافة الإيطالية، الاثنين، أن روما كانت وما زالت تؤيد مبدأ حل الدولتين، وأنها تسعى من أجل إحلال ذلك.

وصرح أنه سيزور لبنان وإسرائيل وفلسطين يومي 24 و25 يناير/ كانون الثاني الجاري، لبحث آخر المستجدات الحاصلة في المنطقة.

وأفادت وكالة “ANSA” الإيطالية أن 26 دولة في الاتحاد الأوروبي (27 دولة) أعربت في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاثنين، عن تأييدها لمبدأ حل الدولتين، فيما امتنعت المجر عن الإدلاء بصوتها في هذا الشأن.

ومنذ 108 أيام، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين “25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)