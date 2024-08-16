روما تدافع عن “استقلالية” الصحافيين الإيطاليين بعد استدعاء سفيرتها في موسكو

موسكو: دافعت السفيرة الإيطالية في روسيا عن العمل “المستقل” الذي يقوم به الصحافيون على الأرض، بعدما استدعتها موسكو الجمعة إثر تحقيق لقناة “راي” التلفزيونية في منطقة كورسك، وفق ما قالت وزارة الخارجية الإيطالية.

وقال متحدث باسم الخارجية إن “السفيرة تشيتشيليا بيتشوني أوضحت أن (قناة) راي، خصوصا فرق التحرير (لديها)، تمارس نشاطاتها في شكل مستقل تماما”.

وأعلنت الخارجية الروسية في وقت سابق استدعاء السفيرة الإيطالية تنديدا بتحقيق أجراه أخيرا فريق من قناة “راي” الايطالية في منطقة كورسك التي سيطر عليها الجيش الأوكراني.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن “السفيرة تبلغت احتجاجا شديد اللهجة بسبب سلوكيات فريق راديو وتلفزيون راي الذي دخل في شكل غير قانوني إلى روسيا لتغطية الهجوم الإرهابي المجرم للجنود الأوكرانيين على منطقة كورسك”.

وأعد صحافيان إيطاليان في المحطة هما ستيفانيا باتيستيني وسيموني ترايني، تقريرا بث هذا الأسبوع مع الجيش الأوكراني في بلدة سودجا الروسية التي تقع على مسافة نحو عشرة كيلومترات من الحدود الأوكرانية وتقول كييف إنها احتلتها.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن الصحافيين يخضعان للقانون الجنائي ويمكن محاكمتهما.

وقالت في بيان “تتخذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات (…) هذه الجريمة من أجل تقديم التقويم القانوني واتخاذ التدابير المناسبة”.

من جهتها، أكدت السفيرة الايطالية أن “مهمة الطاقم الدبلوماسي متابعة وحماية المواطنين الايطاليين في كل الحالات”، بحسب الخارجية الايطالية.

وهاجمت القوات الأوكرانية منطقة كورسك في 6 آب/أغسطس، وسيطرت وفق كييف، على 82 بلدة و1150 كيلومترا مربعا في هجوم فاجأ الجيش الروسي.

(أ ف ب)