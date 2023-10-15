روما تنتقد حظر التظاهرات دعماً للفلسطينيين في فرنسا

روما: انتقد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الأحد، حظر عدّة تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في فرنسا، خلال الأيام الأخيرة.
وقال لراديو “ار تي ال 102.5”: “فرنسا تتخذ خياراتها الخاصة، لكن حظر التظاهرات في بلد ديمقراطي، عندما لا تكون تظاهرات عنيفة، لا يبدو لي عادلاً، إذا لم يكن هناك مؤشر إلى أن التظاهرات يمكن أن تتدهور”.
وأشار تاياني، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء أيضاً، إلى أنّ “احتجاجات سلمية تجري في الولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر التزاماً بالدفاع عن الإسرائيليين، بما في ذلك عبر وجود قوة بحرية لها (في شرق المتوسط)، كما نُظّمت احتجاجات في المملكة المتحدة”.
وأضاف: “عندما تصبح الاحتجاجات عنيفة، فهذه قضية أخرى، وعندما تكون هناك تهديدات أمنية، فهذه قضية أخرى”.
وأمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الخميس، بحظر منهجي لـ “التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.
(أ ف ب)
تماما هكذا تصرفت الانظمة والنخب الفاشية في اوروبا جميعها ضد شعوب العالم المستعبد والمستعمر وكانت تتقاتل من اجل تكون انقى وابيض وافضل عرقيا وجينيا،، النازية لم تكن الى احدى هذه الطفرات الاوروبية التي تفوقت عليها وهزمتها النزعات الفاشية التي نراها بوضوح اليوم تسلك نفس الطريق وتتنهج نفس السلوك,,, لا تستغربوا كثيرا، فنحن نعيش واقع الحرب العالمية الثالثة وما هذه غير مؤشراتها الاخيرة,, من لا يكترث للعدالة والحق، فان العدالة والحق ستأتي عنده لتصلح البوصلة وتعيد تناسبات قوانين العدالة وجاذبيتها..
ممنوع المنع! كان يامكان شعار فرنسي يضج عبر العالم! واليوم صار هباءً منثورا.