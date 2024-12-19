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روما يتأهل لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا بعد رباعية في شباك سامبدوريا

19 - ديسمبر - 2024

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روما: فاز فريق روما على ضيفه سامبدوريا بنتيجة 4 / 1 ليتأهل لدور الثمانية في كأس إيطاليا، الأربعاء.

أنهى روما الشوط الأول متفوقا بثلاثية، حيث سجل الأوكراني أرتيم دوفبيك الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 9 و19، وأضاف توماس بالدانزي الهدف الثالث في الدقيقة 24.

وقلص سامبدوريا الفارق في الشوط الثاني، حيث سجل جيرارد يبس هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 61.

وعزز روما تفوقه بهدف رابع سجله الأوزبكي إلدور شومورودوف في الدقيقة 7.9

وينتظر فريق روما اختبارا صعبا في دور الثمانية عندما يلاقي ميلان الذي تأهل بعد فوز عريض على ساسولو بنتيجة 6 / 1.

(د ب أ)

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