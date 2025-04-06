روما يتعادل مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي

روما: تعادل روما مع ضيفه يوفنتوس 1/1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف بولونيا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والذي بدوره سيواجه نابولي، صاحب المركز الثاني، في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

على الجانب الآخر، رفع روما رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة خلف لاتسيو صاحب المركز السادس.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 40 عن طريق مانويل لوكاتيلي، وأدرك إلدر شومورودوف التعادل لروما في الدقيقة 49.

وبدأت المباراة بضغط كبير من جانب يوفنتوس الذي حاول تسجيل هدف مبكر في شباك منافسه الذي بادله الهجمات والضغط منذ البداية.

وبدأ يوفنتوس بالتهديد المبكر لمرمى ميل سفيلار، حارس مرمى روما، الذي تألق وأبعد العديد من الفرص الخطيرة عن مرماه.

على الجانب الآخر، قاد أرتيم دوفبيك هجمات روما الذي لم يقتصر على التهديد فقط، بل استحوذ على الكرة بشكل كبير جدا وحرم منافسه من امتلاكها لفترات عديدة.

وفي الدقيقة 40 سجل يوفنتوس الهدف الأول عن طريق مانويل لوكاتيللي، الذي استقبل كرة عائدة من الدفاع ليسددها من خارج منطقة الجزاء لتهز الشباك.

ونجح يوفنتوس في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس 1/ صفر.

وفي الشوط الثاني، بادر روما إلى الهجوم، محاولا تسجيل هدف التعادل فيما أحكم يوفنتوس إغلاق منطقة الجزاء في محاولة لإبعاد الخطر عن مرمى ميكيلي دي غريغوريو .

وفي الدقيقة 49 سجل روما هدف التعادل عن طريق إلدور شومورودوف، الذي تلقى كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليكملها في شباك دي غريغوريو.

وبعد التعادل تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم في النتيجة، لكن المخزون اللياقي لكلا الفريقين تراجع بشكل كبير منذ هدف التعادل الذي سجله روما، فيما لم تشكل محاولات يوفنتوس خطورة كبيرة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، وانطلق يوفنتوس في بعض الهجمات المرتدة محاولا تسجيل هدف ثان، فيما التزم روما بالحذر الدفاعي خاصة مع الضغط الكبير من جانب الفريق الضيف.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1/1.

(د ب أ)