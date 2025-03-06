روما يخطف الفوز من بيلباو ولاتسيو بتسعة لاعبين يهزم بلزن في الدوري الأوروبي

روما: أحرز روما هدفا في الوقت بدل الضائع ليفوز 2-1 على ضيفه أتليتيك بيلباو في ذهاب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، فيما انتزع لاتسيو فوزا متأخرا بنتيجة 2-1 على مضيفه فيكتوريا بلزن رغم أن الفريق الإيطالي أنهى المباراة بتسعة لاعبين.

وقطع بودو غليمت خطوة كبيرة نحو بلوغ دور الثمانية بفوزه 3- صفر على أولمبياكوس، فيما اقتنص أينتراخت فرانكفورت الفوز 2-1 على أياكس أمستردام.

وأهدر روما فرصتين ثمينتين لانتزاع التقدم في الشوط الأول. فقد نجح أرتيم دوفبيك في اختراق دفاع بيلباو ودخول منطقة الجزاء، لكنه فقد توازنه عندما قرر تسديد الكرة، قبل أن يطلق باولو ديبالا تسديدة قوية اصطدمت بالعارضة.

وتقدم بيلباو بهدف بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عندما سجل إيناكي وليامز برأسه من مسافة قريبة، لكن روما سرعان ما أدرك التعادل عندما سدد أنجلينو كرة اصطدمت بالقائم بعد تمريرة من زكي شيليك.

ولعب بيلباو بعشرة لاعبين قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بعد حصول ييري ألفاريز على الإنذار الثاني، وخطف روما هدف الفوز في اللحظات الأخيرة عندما سجل إلدور شومورودوف هدف الفوز بتسديدة قوية.

وتأخر بلزن بهدف أمام لاتسيو بعد 18 دقيقة من ضربة رأس من أليسيو رومانيولي، لكن الفريق التشيكي أدرك التعادل بعد الاستراحة عندما حول رافييو دوروسينمي غير المراقب ضربة رأس في الشباك من مسافة قريبة.

وطُرد ثنائي لاتسيو نيكولو روفيلا وزميله سامويل جيجو في الوقت بدل الضائع، لكن غوستاف إيساكسن أطلق تسديدة رائعة في الزاوية العليا للمرمى في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ليمنح الفريق الإيطالي الفوز.

وتقدم بودو غليمت بهدف بعد 13 دقيقة بفضل كونستانتينوس تزولاكيس بالخطأ في مرماه، بعد أن أبعد حارس مرمى أولمبياكوس ضربة رأس من جوستين جوندرسن إلى داخل شباكه بعد ارتداد الكرة من العارضة.

وضاعف أصحاب الأرض تقدمهم في نهاية الشوط الأول عندما حول كاسبر هوغ تمريرة أولي بلومبرغ العرضية في الشباك، ثم أضاف هوغ الهدف الثاني بعد الاستراحة بتسديدة أخرى من مسافة قريبة.

وسيحاول الفريق النرويجي حسم فرصته في التأهل عندما يتوجه إلى اليونان وهو يتقدم بفارق ثلاثة أهداف على بطل دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وتقدم أياكس في الدقيقة العاشرة عن طريق ضربة رأس من برايان بروبي، لكن فرانكفورت أدرك التعادل عندما سجل هوغو لارسون من تسديدة قوية من مسافة بعيدة اصطدمت ببروبي وهي في طريقها للمرمى.

وأحرز فرانكفورت هدف الفوز قبل 20 دقيقة من النهاية، عندما أنهى إلياس الصخيري تمريرة أنسغار كناوف في الشباك.

وفي وقت سابق، تعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع مستضيفه ريال سوسيداد بعد تقدمه بهدف لغوشوا زيركزي بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل من ركلة جزاء نفذها ميكل أويارزابال قبل 20 دقيقة من النهاية.

وخسر توتنهام هوتسبير 1-صفر أمام ألكمار، إذ سجل لوكاس بيرجفال هدفا بالخطأ في مرماه، فيما فاز رينجرز 3-1 على فناربخشه بفضل هدفي فاتسلاف تسيرني.

وحقق أولمبيك ليون الفوز 3-1 على ستيوا بوخارست الروماني، حيث سجل مالك فوفانا هدفين في الدقائق الأربع الأخيرة.

(رويترز)