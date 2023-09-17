رياضة | كرة قدم عالمية

روما يسحق إمبولي بسباعية في الدوري الإيطالي

منذ ساعتين

حجم الخط
0

روما:  سحق روما ضيفه إمبولي 7 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما حقق فوزه الأول في مسابقة، بعد تعادل وخسارتين.

على الجانب الأخر، يتذيل إمبولي ترتيب المسابقة بدون رصيد من النقاط.

وافتتح روما التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق باولو ديبالا من ضربة جزاء، قبل أن يضيف ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 35 سجل ألبيرتو غراسي لاعب إمبولي هدف روما الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، ثم عاد ديبالا لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لروما في الدقيقة 55.

وسجل برايان كريستانتي الهدف الخامس لروما في الدقيقة 79، قبل أن يسجل روميلو لوكاكو الهدف السادس في الدقيقة 82، ثم اختتم جيانلوكا مانشيني مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 86.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

دانيلو وكييزا يسجلان في فوز يوفنتوس على إمبولي
4 - سبتمبر - 2023
إمبولي يضاعف محنة يوفنتوس برباعية في الدوري الإيطالي
22 - مايو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية