روما يسحق إمبولي بسباعية في الدوري الإيطالي

روما: سحق روما ضيفه إمبولي 7 / صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما حقق فوزه الأول في مسابقة، بعد تعادل وخسارتين.

على الجانب الأخر، يتذيل إمبولي ترتيب المسابقة بدون رصيد من النقاط.

وافتتح روما التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق باولو ديبالا من ضربة جزاء، قبل أن يضيف ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 35 سجل ألبيرتو غراسي لاعب إمبولي هدف روما الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، ثم عاد ديبالا لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لروما في الدقيقة 55.

وسجل برايان كريستانتي الهدف الخامس لروما في الدقيقة 79، قبل أن يسجل روميلو لوكاكو الهدف السادس في الدقيقة 82، ثم اختتم جيانلوكا مانشيني مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 86.

(د ب أ)