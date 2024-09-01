روما يفرض التعادل السلبي على يوفنتوس بالدوري الإيطالي

تورينو- إيطاليا: عرقل فريق روما انطلاقة مضيفه يوفنتوس المثالية في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما فرض عليه التعادل بدون أهداف، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الثالثة للمسابقة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي أتيحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة التعادل.

وكان يوفنتوس يأمل في حصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على الصدارة ومواصلة تحقيق العلامة الكاملة، قبل توقف المسابقة لمدة أسبوعين بسبب أجندة المباريات الدولية، غير أن إهداره نقطتين ثمينتين جعله يتراجع للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف إنتر (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد من النقاط.

في المقابل، رفع روما، الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في البطولة خلال الموسم الحالي، رصيده إلى نقطتين في المركز السابع عشر.

وكان يوفنتوس، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في المواسم الأربعة الأخيرة بالمسابقة، استهل الموسم الحالي في البطولة بالفوز 3 / صفر على ضيفه كومو، ثم انتصر بالنتيجة ذاتها على مضيفه هيلاس فيرونا في المرحلة الماضية.

في المقابل، بدأ روما المسابقة هذا الموسم بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه كالياري، قبل أن يتلقى خسارة مباغتة 1 / 2 أمام ضيفه إمبولي.

(د ب أ)