روما يلحق الهزيمة الثالثة على التوالي بإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

روما: باتت صدارة إنتر ميلان لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم في خطر، وذلك بعد خسارته أمام ضيفه روما صفر/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.

وتجمد رصيد إنتر ميلان عند 71 نقطة في المركز الأول، بفارق الأهداف فقط عن نابولي صاحب المركز الثاني، والذي سيلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد، مع ضيفه تورينو وسيمكنه الفوز أو التعادل من الانفراد بصدارة المسابقة مع تبقي أربع جولات أخرى على نهاية الموسم.

وجاءت الخسارة في توقيت صعب بالنسبة لإنتر ميلان، الذي خسر مباراته الثالثة على التوالي بعد الخسارة في الجولة الماضية بالدوري أمام بولونيا ثم الخسارة في إياب قبل نهائي كأس إيطاليا أمام غريمه ميلان وتوديع البطولة، وذلك قبل مواجهة برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، رفع روما رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف بولونيا صاحب المركز الرابع والذي يلعب غدا مع مضيفه أودينيزي.

وحقق روما فوزه التاسع في آخر 11 مباراة له بالبطولة، ولم يتلق أي هزيمة ليواصل صعوده في مراكز الترتيب ويصبح قريب من الحصول على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسجل ماتياس سولي هدف المباراة الوحيد لروما في الدقيقة 22.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز فيورنتينا على ضيفه إمبولي 1/2.

وسجل مويس كين الهدف الأول لفيورنتينا في الدقيقة السابعة، وأضاف زميله رولاندو ماندراغورا الهدف الثاني في الدقيقة 25، فيما سجل جاكوبو فادسيني هدف إمبولي الوحيد في الدقيقة 57.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

(د ب أ)