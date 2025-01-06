 روما يهزم لاتسيو بثنائية ويحسم ديربي العاصمة في الدوري الإيطالي

روما: نجح روما في حسم ديربي العاصمة الإيطالية لصالحه، بعدما تغلب على لاتسيو 2/صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ونجح روما في تكرار تفوقه على لاتسيو، حيث فاز عليه للمباراة الثانية على التوالي بعدما تغلب عليه في آخر مواجهة بينهما في الموسم الماضي بنتيجة 1/صفر.

وتقدم روما عن طريق لورينزو بلغريني في الدقيقة العاشرة، وأضاف أليكسيس سالميكرز الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وأكمل لاتسيو المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه تاتي كاستيلانوس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع روما رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطتين خلف أودينيزي صاحب المركز التاسع.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاتسيو عند 35 نقطة في المركز الرابع، بفارق ست نقاط خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، والذي لديه مباراتان مؤجلتان.

(د ب أ)